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Мартов ответил по существу: подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет
13.03.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров, очередной сбой может случиться в любой день. А подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет.
Так
Мартов рассказал, что в начале первой волны в марте 2020 года в больнице в срочном порядке было смонтировано 100 точек помимо отделения реанимации.
«Мы прошли первую волну без каких-либо нареканий к системе подачи кислорода», - пишет он. Однако с началом новой волны осенью 2020 года что-то случилось с системой подачи кислорода.
«Сказать, что администрация БСМП ничего не предпринимала - неправда. Дважды специалисты из Минска меняли систему переключения кислородных баллонов (каждый раз это была войсковая операция), тема звучала, проблему пытались решить... И все равно разразилась катастрофа 7-8 января. И до этого перебои с подачей кислорода время от времени приводили к печальным последствиям. Но в те дни произошел масштабный сбой», - рассказывает доктор.
«Кто-то умер в те же дни, кто-то - на следующий день, кто-то - через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека», - сказал дон
По мнению врача, это ЧП «замели под коврик». А его обращение к министру Пиневичу имело следствием увольнение. Присланная комиссия Минздрава не изучала произошедшие события: она проверяла, правильно ли лечат ковидных пациентов.
Мартов говорит, что перебои с подачей кислорода периодически случаются и сейчас. «Для пациентов с крайней степенью зависимости от кислорода даже небольшой перебой трудно переносим. А уж 20 минут!..»
«Чего стоило бы - озаботиться проблемой контроля за системой подачи кислорода в отделения реанимации и интенсивной терапии? В любом холодильнике с медикаментами лежит градусник, медсестры ведут журнал контроля температурного режима холодильниа. Нет! "У нас все под контролем!"», - пишет врач.
Мартов заявляет, что пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров. Очередной сбой может случиться в любой день. Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет.
«Политизация вопроса - это о чем? А это оно самое: «Патриотизм - последнее прибежище негодяя...», - уверен Владимир Мартов.
Напомним, 12 марта Александр Лукашенко
«Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек...», - сказал Пиневич.
«Ну если там очередная политика, то, значит, надо на место человека ставить», - заявил Лукашенко. Пиневич пообещал поставить.
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Мартов ответил по существу: подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет
Пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров, очередной сбой может случиться в любой день. А подача кислорода не зависит от того, завотделением...
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