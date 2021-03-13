Мартов ответил по существу: подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет

Пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров, очередной сбой может случиться в любой день. А подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет.

Так написал на своей странице в ФБ заведующий отделением Витебской БСМП Владимир Мартов на следующий день после посещения больницы Александром Лукашенко.

Мартов рассказал, что в начале первой волны в марте 2020 года в больнице в срочном порядке было смонтировано 100 точек помимо отделения реанимации.

«Мы прошли первую волну без каких-либо нареканий к системе подачи кислорода», - пишет он. Однако с началом новой волны осенью 2020 года что-то случилось с системой подачи кислорода.

«Сказать, что администрация БСМП ничего не предпринимала - неправда. Дважды специалисты из Минска меняли систему переключения кислородных баллонов (каждый раз это была войсковая операция), тема звучала, проблему пытались решить... И все равно разразилась катастрофа 7-8 января. И до этого перебои с подачей кислорода время от времени приводили к печальным последствиям. Но в те дни произошел масштабный сбой», - рассказывает доктор.

«Кто-то умер в те же дни, кто-то - на следующий день, кто-то - через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека», - сказал дон в интервью TUT.BY .

По мнению врача, это ЧП «замели под коврик». А его обращение к министру Пиневичу имело следствием увольнение. Присланная комиссия Минздрава не изучала произошедшие события: она проверяла, правильно ли лечат ковидных пациентов.

Мартов говорит, что перебои с подачей кислорода периодически случаются и сейчас. «Для пациентов с крайней степенью зависимости от кислорода даже небольшой перебой трудно переносим. А уж 20 минут!..»

«Чего стоило бы - озаботиться проблемой контроля за системой подачи кислорода в отделения реанимации и интенсивной терапии? В любом холодильнике с медикаментами лежит градусник, медсестры ведут журнал контроля температурного режима холодильниа. Нет! "У нас все под контролем!"», - пишет врач.

Мартов заявляет, что пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров. Очередной сбой может случиться в любой день. Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет.

«Политизация вопроса - это о чем? А это оно самое: «Патриотизм - последнее прибежище негодяя...», - уверен Владимир Мартов.

Напомним, 12 марта Александр Лукашенко посетил больницу в Молодечно. Там он спросил у глава Минздрава Дмитрия Пиневича о ЧП с кислородом в БСМП Витебска.

«Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек...», - сказал Пиневич.

«Ну если там очередная политика, то, значит, надо на место человека ставить», - заявил Лукашенко. Пиневич пообещал поставить.