«В год у него пропали эмоции и речь». История мамы Артема, у которого синдром Аспергера

Источник материала: Tut.by

Когда Артему было полтора года, его мама Елена стала замечать, что с ним происходит что-то странное. У мальчика пропали эмоции и речь. После долгих обследований выяснилось, что у Артема синдром Аспергера. Это одна из форм аутизма, при которой у человека возникают трудности в общении и понимании эмоций. Артем научился читать раньше, чем говорить, — в 4 года, ему не нравилось, когда его обнимают, он не называл Елену мамой, а обращался к ней по имени. Люди с синдромом Аспергера часто зациклены на чем-то одном. Артем, например, очень увлечен башнями: он их строит, рисует, постоянно читает о них. Мальчик учится в обычной школе, но там у него совсем нет друзей. Дети не понимают его, считают странным и называют шизофреником. Елена рассказала о том, как каждый день находит подход к сыну и поддерживает его. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.