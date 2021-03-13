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15 марта в Беларуси будут организованы бесплатные консультации нотариусов

13.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бытовые споры, семейные договоры и нюансы ведения бизнеса. На любые вопросы, входящие в компетенцию, ответят нотариусы. В понедельник, 15 марта, по всей стране будут организованы бесплатные консультации. Акция приурочена к празднованию Дня Конституции. За советом специалиста могут обращаться и простые граждане, и профессионалы, то есть юридические лица. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны. Традиционно самые актуальные темы: заключение брачных договоров, наследственные права и документооборот в госучреждениях. Нотариусы напоминают: желательно приходить по предварительной записи и взять с собой все необходимые документы.

Проведение бесплатных консультаций стало уже традицией. Такие встречи специалисты проводят несколько раз в год, и каждый приурочен важному событию в жизни страны. В прошлом году возможностью получить правовую помощь воспользовались 15 тысяч человек.

 
 
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Бытовые споры, семейные договоры и нюансы ведения бизнеса. На любые вопросы, входящие в компетенцию, ответят нотариусы. В понедельник, 15 марта, по всей стране будут...
 
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