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Блогер и активный участник протестных акций подозревается в мошенничестве
13.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГомельские правоохранители установили 25-летнего мужчину, который во время митингов собирал информации о дислокации сотрудников милиции. В последующем снятые видеоматериалы он размещал на своем YouTube-канале. В отношении блогера также проводят проверку по признакам мошенничества. Известно, что мужчина получал от сочувствующих деньги якобы на погашение штрафов, сам же тратил их на продукты и вещи.
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Гомельские правоохранители установили 25-летнего мужчину, который во время митингов собирал информации о дислокации сотрудников милиции. В последующем снятые...
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