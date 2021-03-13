Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блогер и активный участник протестных акций подозревается в мошенничестве Гомельские правоохранители установили 25-летнего мужчину, который во время митингов собирал информации о дислокации сотрудников милиции. В последующем снятые...

Гомельские правоохранители установили 25-летнего мужчину, который во время митингов собирал информации о дислокации сотрудников милиции. В последующем снятые видеоматериалы он размещал на своем YouTube-канале. В отношении блогера также проводят проверку по признакам мошенничества. Известно, что мужчина получал от сочувствующих деньги якобы на погашение штрафов, сам же тратил их на продукты и вещи.