|
Создатели и активные участники деструктивных телеграм-чатов задержаны в Дзержинске
13.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо информации милиции, фигуранты занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения, а также организовывали митинги. Известно, что некоторые из них в прошлом году принимали активное участие в протестных акциях в столице и Дзержинском районе. Оперативники также проверяют их на причастность к финансированию экстремистской деятельности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации милиции, фигуранты занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)