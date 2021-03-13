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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Создатели и активные участники деструктивных телеграм-чатов задержаны в Дзержинске По информации милиции, фигуранты занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали...

По информации милиции, фигуранты занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения, а также организовывали митинги. Известно, что некоторые из них в прошлом году принимали активное участие в протестных акциях в столице и Дзержинском районе. Оперативники также проверяют их на причастность к финансированию экстремистской деятельности.