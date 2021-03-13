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Масленичные гуляния сегодня развернутся в центре столицы и под Минском

13.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку - у Дворца спорта. Здесь пройдет масштабный семейный праздник с народными забавами, гаданиями, различными обрядами и конкурсами. Также в программе выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и выступление народных ансамблей. А для детей  аттракционы.

Гуляния на площадке у Дворца спорта начнутся с 13  часов. В 16:30 пройдет традиционный обряд  сжигания чучела. Культурная программа запланирована и на завтра.

Масленичные гуляния в полдень сегодня также начнутся в парке имени Челюскинцев. А завтра ждут гостей в центральном парке имени Горького. Праздник с угощениями сегодня запланирован в каждом районе столицы.

 
 
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Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку - у Дворца спорта. Здесь пройдет масштабный...
 
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