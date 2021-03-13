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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масленичные гуляния сегодня развернутся в центре столицы и под Минском Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку - у Дворца спорта. Здесь пройдет масштабный...

Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку - у Дворца спорта. Здесь пройдет масштабный семейный праздник с народными забавами, гаданиями, различными обрядами и конкурсами. Также в программе выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и выступление народных ансамблей. А для детей аттракционы.Гуляния на площадке у Дворца спорта начнутся с 13 часов. В 16:30 пройдет традиционный обряд сжигания чучела. Культурная программа запланирована и на завтра.Масленичные гуляния в полдень сегодня также начнутся в парке имени Челюскинцев. А завтра ждут гостей в центральном парке имени Горького. Праздник с угощениями сегодня запланирован в каждом районе столицы.