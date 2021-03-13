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В Гродно уволился прокурор, который был гособвинителем в деле таксиста, избитого ОМОНом (и не только)

13.03.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно. Он участвовал в некоторых уголовных процессах после президентских выборов — например, был гособвинителем в деле избитого ОМОНом таксиста Алексея Лапы, которого потом обвинили в насилии над омоновцами. Об этом сообщает Hrodna.life.


Дмитрий Грицук на одном из судебных заседаний, когда он был помощником прокурора Лидского района.
Фото: sputnik.by

Грицук ушел из прокуратуры по соглашению сторон. От других комментариев бывший прокурор отказался.

Дмитрий Грицук поддерживал обвинение по делу гродненского таксиста Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский.

Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четырех человек по событиям 27 сентября, где гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля на данном процессе Грицука сменил Сергей Петрашко.

Дмитрий Грицук — помощник прокурора города Гродно, юрист 2 класса. До работы в прокуратуре Гродно был помощником прокурора Лидского района.

В пресс-службе прокуратуры на вопросы журналистов не ответили, попросив прислать письменный запрос.

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Теги: Гродно
 
 
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Дмитрий Грицук участвовал в некоторых уголовных процессах по насилию над милицией после президентских выборов.
 
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