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В Гродно уволился прокурор, который был гособвинителем в деле таксиста, избитого ОМОНом (и не только)
13.03.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно. Он участвовал в некоторых уголовных процессах после президентских выборов — например, был гособвинителем в деле избитого ОМОНом таксиста Алексея Лапы, которого потом обвинили в насилии над омоновцами. Об этом
Грицук ушел из прокуратуры по соглашению сторон. От других комментариев бывший прокурор отказался.
Дмитрий Грицук поддерживал обвинение по делу гродненского таксиста Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский.
Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четырех человек по событиям 27 сентября, где гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля на данном процессе Грицука сменил Сергей Петрашко.
Дмитрий Грицук — помощник прокурора города Гродно, юрист 2 класса. До работы в прокуратуре Гродно был помощником прокурора Лидского района.
В пресс-службе прокуратуры на вопросы журналистов не ответили, попросив прислать письменный запрос.
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В Гродно уволился прокурор, который был гособвинителем в деле таксиста, избитого ОМОНом (и не только)
Дмитрий Грицук участвовал в некоторых уголовных процессах по насилию над милицией после президентских выборов.
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