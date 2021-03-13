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Начался сезон интенсивного таяния льда

13.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На улице потеплело,  а это значит, что на реках и озерах сезон интенсивного таяния льда. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ОСВОД исследуют водоемы и проводят профилактические беседы с населением. Правила безопасности напоминают и рыбакам. Так, выход на кристальное покрытие запрещен, если его толщина менее 7 сантиметров. При этом визуально весенний лед бывает обманчивым. Зачастую трещины не видны, а толщина на отдельных участках может быть неравномерной.

Анатолий Петюшик, председатель Молодечненской районной организации ОСВОД: "На территории нашего Молодечненского района порядка 150 водоемов. Мы находимся на водоеме возле деревни Красное. Толщина льда там в пределах 20-25 сантиметров колеблется. Естественно, сейчас, весной  под  лучами солнца  лед становится очень хрупок и непрочен. Тем более надо помнить и другое: когда температура воздуха в течение  трех дней более 0 градусов, то прочностью льда уменьшается на 25 %".

Самый тонкий лед, как правило, наблюдается в местах впадения ручьев, у обрывистых берегов, а также на участках с зарослями камыша и тростника.

 
 
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На улице потеплело,  а это значит, что на реках и озерах сезон интенсивного таяния льда. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ОСВОД исследуют водоемы и...
 
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