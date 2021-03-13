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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начался сезон интенсивного таяния льда На улице потеплело, а это значит, что на реках и озерах сезон интенсивного таяния льда. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ОСВОД исследуют водоемы и...

На улице потеплело, а это значит, что на реках и озерах сезон интенсивного таяния льда. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ОСВОД исследуют водоемы и проводят профилактические беседы с населением. Правила безопасности напоминают и рыбакам. Так, выход на кристальное покрытие запрещен, если его толщина менее 7 сантиметров. При этом визуально весенний лед бывает обманчивым. Зачастую трещины не видны, а толщина на отдельных участках может быть неравномерной.Самый тонкий лед, как правило, наблюдается в местах впадения ручьев, у обрывистых берегов, а также на участках с зарослями камыша и тростника.