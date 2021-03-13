|
Витебские умельцы проводят мастер-классы по изготовлению масленичных сувениров
13.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖелающих овладеть техниками лозоплетения, набивки и вытинанки приглашают в культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Под руководством опытного наставника гости изготовят куклу-масленицу или масленичное солнце. Сувениры можно подарить или оставить дома как оберег.
Людмила Воробьева, член Союза мастеров народного творчества Беларуси: "Оно делается из традиционного материала, из которого делали сувениры на Масленицу, это солома. Это масленичный сувенир, который представляет собой солнце. Мы же все хотим быстрее увидеть весну, поэтому, чем больше солнышек мы сделаем, тем быстрее к нам придет весна".
В выходные жителей Витебска приглашают на МасленицуВитебчане широко отметят Масленицу. Народные гулянья пройдут сразу на нескольких площадках. Так, сегодня в культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" на студенческую Масленицу приглашает молодежь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желающих овладеть техниками лозоплетения, набивки и вытинанки приглашают в культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Под...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)