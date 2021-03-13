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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне" Все на старт. Час назад в Раубичах начался праздник здорового образа жизни. "Минская лыжня" сегодня отмечает официальный юбилей - 35 лет. Первая гонка состоялась еще...

Все на старт. Час назад в Раубичах начался праздник здорового образа жизни.. Первая гонка состоялась еще в 1986 году прошлого века.Главное событие праздника - эстафета 4 по 2 км. В этот раз она проходит в биатлонном формате. На лыжной трассе по традиции и лично Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Соперничать команде главы государства пришлось еще с двенадцатью квартетами. Среди них сборные Администрации Президента, аппарата Совмина, облисполкомов и горисполкома. Первой на финиш символично пришла команда под номером 1.Команда Президента Беларуси победила на эстафете. Серебро завоевал витебский квартет, третье место у сборной Брестского облисполкома. Всего в "Минской лыжне" заявлено 63 команды, это 252 человека. За первенство на своих дистанциях поборются также дружины силовых министерств и ведомств, сборные органов госуправления, концернов и банка. Финальный забег начнется в 15:00. Спортивный праздник подытожит зимний сезон. Гонка объединит лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси.Мероприятие проходит уже в 35 раз, однако все еще способно удивить гостей и участников. Напомним, в 21:00 зрителям канала "Беларусь 5. Интернет" будет предложена телеверсия соревнований. Раубичи сегодня максимально гостеприимны. Солдаты угощают вкусной бесплатной кашей. Подготовлена концертно-развлекательная программа.Организованы торговые точки и фудкорт, где есть блины. Все же Масленица!