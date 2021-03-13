ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне"

13.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Все на старт. Час назад в Раубичах начался праздник здорового образа жизни. "Минская лыжня" сегодня отмечает официальный юбилей - 35 лет. Первая гонка состоялась еще в 1986 году прошлого века.

Главное событие праздника - эстафета 4 по 2 км. В этот раз она проходит в биатлонном формате. На лыжной трассе по традиции и лично Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Соперничать команде главы государства пришлось еще с двенадцатью квартетами. Среди них сборные Администрации Президента, аппарата Совмина, облисполкомов и горисполкома. Первой на финиш символично пришла команда под номером 1. 

Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне"


Команда Президента Беларуси победила на эстафете. Серебро завоевал витебский квартет, третье место у сборной Брестского облисполкома. Всего в "Минской лыжне" заявлено 63 команды, это 252 человека. За первенство на своих дистанциях поборются также дружины силовых министерств и ведомств, сборные органов госуправления, концернов и банка. Финальный забег начнется в 15:00. Спортивный праздник подытожит зимний сезон. Гонка объединит лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси. 

Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне"


Мероприятие проходит уже в 35 раз, однако все еще способно удивить гостей и участников. Напомним, в 21:00 зрителям канала "Беларусь 5. Интернет" будет предложена телеверсия соревнований. Раубичи сегодня максимально гостеприимны. Солдаты угощают вкусной бесплатной кашей. Подготовлена концертно-развлекательная программа.

Организованы торговые точки и фудкорт, где есть блины. Все же Масленица!

Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне"



Смотрите также:

"Минская лыжня - 2021". Праздник здорового образа жизни в Раубичах

Масленичные гуляния сегодня развернутся в центре столицы и под Минском

В Городке стартовал финал Кубка Белорусской федерации биатлона


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все на старт. Час назад в Раубичах начался праздник здорового образа жизни. "Минская лыжня" сегодня отмечает официальный юбилей - 35 лет. Первая гонка состоялась еще...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В год у него пропали эмоции и речь». История мамы Артема, у которого синдром Аспергера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by