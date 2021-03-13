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Министр культуры посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль
13.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВопросы охраны историко-культурных ценностей, проблемы библиотечных систем, обеспеченность кадрами и резервом молодых специалистов. Анатолий Маркевич посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Министр культуры встретился с коллективом одного из главных туристических центров Полесья. На встрече подвели итоги 2020 года и поговорили о поддержке культурных учреждений в рамках Программы социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. К слову, в Гомельской области в сфере культуры работает более 9 тысяч человек. В планах на ближайшую пятилетку - повысить их среднюю заработную плату. К 2025 году она составит более полутора тысяч рублей.
Оксана Торопова, заместитель гендиректора - директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля: "Сегодня было озвучено несколько тем. И одна из важных - это изменения в нормативно-правовых актах, которые регулируют отрасль культуры. Это Кодекс о культуре и другие нормативно-правовые акты, которые являются очень существенными для нас и фундаментальными при организации деятельности учреждения".
Анатолий Маркевич, Министр культуры Беларуси: "Работа была проведена серьезная. Безусловно, мы понимаем, что проблемы все-таки остались и они существуют. Особенно они более ярко проявились в 2020 году, учитывая объективные причины. И на текущий период времени планы более амбициозные. И мы видим, что на начало текущего года уже идет движение туристов".
К слову, 2020-й активизировал внутренний туризм. Все больше белорусов выбирают отдых именно на родной земле.
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Вопросы охраны историко-культурных ценностей, проблемы библиотечных систем, обеспеченность кадрами и резервом молодых специалистов. Анатолий Маркевич посетил...
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