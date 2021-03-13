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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр культуры посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль Вопросы охраны историко-культурных ценностей, проблемы библиотечных систем, обеспеченность кадрами и резервом молодых специалистов. Анатолий Маркевич посетил...

Вопросы охраны историко-культурных ценностей, проблемы библиотечных систем, обеспеченность кадрами и резервом молодых специалистов. Анатолий Маркевич посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Министр культуры встретился с коллективом одного из главных туристических центров Полесья. На встрече подвели итоги 2020 года и поговорили о поддержке культурных учреждений в рамках Программы социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. К слову, в Гомельской области в сфере культуры работает более 9 тысяч человек. В планах на ближайшую пятилетку - повысить их среднюю заработную плату. К 2025 году она составит более полутора тысяч рублей.К слову, 2020-й активизировал внутренний туризм. Все больше белорусов выбирают отдых именно на родной земле.