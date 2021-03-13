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"Павлинка" для участников автопробега

13.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Купаловском театре давали "Павлинку" для истинных патриотов Беларуси. Спектакль вне афиши  по желанию участников автопробегов "За единую Беларусь!" и активистов нового общественного объединения "Патриоты Беларуси". Это был пятый показ восстановленного спектакля. Легендарная "Павлинка" впервые увидела сцену в военном 1944-м, когда труппа театра была в эвакуации в Томске. С тех пор именно этим спектаклем купаловцы ежегодно открывают новый сезон.

Возрождение "Павлинки" 

Сегодня спектакль - элемент нематериального культурного наследия. Его воссоздали и омолодили за полтора месяца, когда в труппу пришло молодое поколение артистов, ведь летом из актерского состава остались лишь старейшины. Они и возродили театральный код нации. 

"Беларусь 3" покажет обновленную версию "Павлинки" 

Белтелерадиокомпания вела запись спектакля-легенды, чтобы миллионы белорусов смогли увидеть воссозданную "Павлинку". Трансляция спектакля  сегодня в 19:00 на телеканале "Беларусь 3".

 
 
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В Купаловском театре давали "Павлинку" для истинных патриотов Беларуси. Спектакль вне афиши  по желанию участников автопробегов "За единую Беларусь!" и активистов...
 
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