Лукашенко высказался о НОК, фильме «Золотое дно» и «Евровидении»

Действия НОК политизированы, ЕВС, отказал группе «Галасы ЗМесца», добавил ей авторитета. Фильм «Золотое дно» - неприличный.

Об этом заявил Александр Лукашенко на спортивном празднике в «Раубичах» 13 марта. Общаясь с журналистами, он затронул актуальные сегодня темы, сообщает его пресс-служба.

О НОК

Лукашенко отметил политизацию в действиях МОК, где Виктора Лукашенко отказались признать президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Он призвал «не париться» по этому вопросу.

«Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались», - заметил Лукашенко.

«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо», - подчеркнул он. И заявил, что Виктор и так фактически работает на посту НОК уже в течение длительного времени.

Лукашенко считает, что МОК, когда прислали требование «Диму Баскова под нож, Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог», предложили «сыну от отца отказаться».

«Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше», - возмутился Лукашенко.

О безопасности и стабильности

Высказался Лукашенко и о социологическом исследовании , проведенном накануне ВНС. Тогда обнародовали информацию, что 72,9% опрошенных отметили порядок и стабильность в стране, 57,3% - суверенитет и независимость. Главной национальной целью были названы Стабильность и безопасность, за это проголосовали 68,6% участников опроса.

«То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью», - сказал Лукашенко.

О фильме «Золотое дно»

Лукашенко сказал, что не смотрел фильм «Лукашенко. Золотое дно» , ему только «дали блоками анализ». Он сделал вывод, что «нового здесь ничего нет». Лукашенко отреагировал на информацию о дворцах и богатствах.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», - заявил он.

И отметил, что никогда бы не позволил себе говорить одно, а делать другое, потому что выглядел бы крайне негативно в глазах людей, которые его поддерживают.

«Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, - отметил он. - Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?».

Лукашенко сказал, что покажет эту баню и деревянный дом, где он останавливается. «Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный», - сказал Лукашенко.

«Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу», - заявил он.

О «Евровидении»

Лукашенко считает, что непринятие песни белорусской группы «Галасы ЗМесца» в международном конкурсе только добавляют этой группе авторитета.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», - сказал он.