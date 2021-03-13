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Лукашенко высказался о НОК, фильме «Золотое дно» и «Евровидении»
13.03.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Действия НОК политизированы, ЕВС, отказал группе «Галасы ЗМесца», добавил ей авторитета. Фильм «Золотое дно» - неприличный.
Об этом заявил Александр Лукашенко на спортивном празднике в «Раубичах» 13 марта. Общаясь с журналистами, он затронул актуальные сегодня темы,
О НОК
Лукашенко отметил политизацию в действиях МОК, где Виктора Лукашенко
«Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались», - заметил Лукашенко.
«Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо», - подчеркнул он. И заявил, что Виктор и так фактически работает на посту НОК уже в течение длительного времени.
Лукашенко считает, что МОК, когда прислали требование «Диму Баскова под нож, Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог», предложили «сыну от отца отказаться».
«Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше», - возмутился Лукашенко.
О безопасности и стабильности
Высказался Лукашенко и о
«То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью», - сказал Лукашенко.
О фильме «Золотое дно»
Лукашенко сказал, что не смотрел
«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», - заявил он.
И отметил, что никогда бы не позволил себе говорить одно, а делать другое, потому что выглядел бы крайне негативно в глазах людей, которые его поддерживают.
«Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, - отметил он. - Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?».
Лукашенко сказал, что покажет эту баню и деревянный дом, где он останавливается. «Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный», - сказал Лукашенко.
«Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу», - заявил он.
О «Евровидении»
Лукашенко считает, что
«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», - сказал он.
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Действия НОК политизированы, ЕВС, отказал группе «Галасы ЗМесца», добавил ей авторитета. Фильм «Золотое дно» - неприличный.
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