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Праздничные масленичные площадки работают во всех районах Минска

13.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масленичная неделя подошла к своей кульминации. Сегодня в столице масштабно встречают наступление весны.

По всему городу развернулись праздничные площадки. Возле Дворца спорта открыто около 30 точек торговли с блинами и другими угощениями - шашлыками, медом, драниками. Можно приобрести и сувениры ручной работы - матрешки, гребни, а также украшения. Ну а возле “Минск-Арены” встречают весну по-спортивному. Для гостей подготовили эстафеты, игры и катание на коньках.

Спортивные праздники проходят также в Советском и Заводском районах. Принимает гостей и Минский зоопарк.

 
Теги: Минск
 
 
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Масленичная неделя подошла к своей кульминации. Сегодня в столице масштабно встречают наступление весны. По всему городу развернулись праздничные площадки....
 
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