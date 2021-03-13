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Праздничные масленичные площадки работают во всех районах Минска
13.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМасленичная неделя подошла к своей кульминации. Сегодня в столице масштабно встречают наступление весны.
По всему городу развернулись праздничные площадки. Возле Дворца спорта открыто около 30 точек торговли с блинами и другими угощениями - шашлыками, медом, драниками. Можно приобрести и сувениры ручной работы - матрешки, гребни, а также украшения. Ну а возле “Минск-Арены” встречают весну по-спортивному. Для гостей подготовили эстафеты, игры и катание на коньках.
Спортивные праздники проходят также в Советском и Заводском районах. Принимает гостей и Минский зоопарк.
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Масленичная неделя подошла к своей кульминации. Сегодня в столице масштабно встречают наступление весны. По всему городу развернулись праздничные площадки....
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