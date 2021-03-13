В Минск прибыл второй Embraer 195-E2 в юбилейной ливрее

Источник материала: Tut.by

13 марта в Национальном аэропорту Минск приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа», сообщает компания .





Самолет отличается необычной юбилейной ливреей: на хвосте можно увидеть цифры «25», а на фюзеляже — слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском). Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор между авиакомпанией «‎Белавиа»‎ и лизинговой компанией AerCap Holdings N.V.





Главная отличительная характеристика Embraer 195-E2 — в его экономичности. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расходы топлива — на 25,4% из расчета на одно пассажирское место. Также у Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 на 35%, а выбросы углекислого газа — на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе и дает возможность снизить стоимость авиабилетов, увеличив при этом уровень сервиса.

— Мы считаем, что поставка нового самолета Embraer 195-E2 в юбилейной ливрее — лучший способ отпраздновать 25-летие, — отметил Аржан Мейер, президент и генеральный директор Embraer Commercial Aviation.

— Для нас новый Embraer 195-E2 — это не только еще один большой шаг на пути модернизации флота, но и значимая отметка в истории. Самолет станет своеобразным символом 25-летия авиакомпании, — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Белорусский авиаперевозчик успешно эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.