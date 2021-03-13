В подземном переходе возле площади Победы был потоп

Источник материала: Tut.by

В подземном переходе в районе площади Победы в Минске в субботу был потоп. Это заметили минчане и прислали видео в редакцию.

Потоп видели около 14.50 в подземном переходе под площадью Победы, ближе к выходу на улицу Киселева (к магазину «Щедрый»).

«Жестко льется вода с потолка, течет по стенам, на полу лужа большая», — писали очевидцы.

По словам минчан, вода стекала в том числе по проводам на стенах подземного перехода.

Напомним, в 2020-м году саму площадь Победы реконструировали , тогда обновили ритуальную площадку под обелиском.