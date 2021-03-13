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О сложностях этого года и международных рейтингах директор Института экономики НАН В. Гурский расскажет в "Главном эфире"
13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экономикам мира в этом году непросто выходить из затяжной паузы, тем более некоторые страны останавливали производства. Пока сложно сказать, сколько нужно времени, чтобы выйти на доковидные темпы развития. Ставку делают на восстановление объемов промышленного и сельскохозяйственного производств, учитывая спрос и предложения мирового рынка. К тому же нужны и новые технологии. У каждого свои приоритеты развития. Беларусь обозначила их в программе на пятилетку. Масштабный документ обсуждали на Всебелорусском народном собрании. Этот год как раз должен дать старт для будущего роста.
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О сложностях этого года и международных рейтингах директор Института экономики НАН В. Гурский расскажет в "Главном эфире"
Экономикам мира в этом году непросто выходить из затяжной паузы, тем более некоторые страны останавливали производства. Пока сложно сказать, сколько нужно...
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