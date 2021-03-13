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Экономикам мира в этом году непросто выходить из затяжной паузы, тем более некоторые страны останавливали производства. Пока сложно сказать, сколько нужно времени, чтобы выйти на доковидные темпы развития. Ставку делают на восстановление объемов промышленного и сельскохозяйственного производств, учитывая спрос и предложения мирового рынка. К тому же нужны и новые технологии. У каждого свои приоритеты развития. Беларусь обозначила их в программе на пятилетку. Масштабный документ обсуждали на Всебелорусском народном собрании. Этот год как раз должен дать старт для будущего роста.



Об экономическом развитии, сложностях этого года и международных рейтингах. Как они влияют на инвестиционную активность. Директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский - в "Главном эфире" в это воскресенье.