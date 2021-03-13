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Президент ответил на вопросы о спорте, политике, фейках и социологии

13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лыжня в Раубичах действительно получилась отличной. Это было запоминающееся событие и для участников, и для болельщиков, среди которых были и представители прессы.

Журналисты воспользовались возможностью задать Президенту вопросы не только о спорте, но и политике, фейках и социологии. Один из прозвучавших от наших коллег из газеты "СБ. Беларусь сегодня" предсказуемо касался Олимпиады в Токио, которая была перенесена из-за пандемии. Но все-таки Игры должны состояться этим летом.

Разговор с прессой об итогах масштабного соцопроса

Не обошли журналисты стороной и социсследование, которое было проведено накануне Всебелорусского народного собрания. На неделе стали известны результаты этого масштабного опроса. Там были затронуты важнейшие аспекты общественно-политической ситуации в стране от рейтинга доверия власти и оппозиции до отношения к протестам и общенациональных приоритетов.

Прокомментировал Александр Лукашенко и информацию, озвученную в вышедшем в интернете фильме о его "золотом дне", где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства.

Завершили разговор на спортивной ноте. Президент прокомментировал игру "Динамо" в Кубке Гагарина ("прогресс хороший, но хотелось бы большего".) Напоследок лидер призвал журналистов почаще ходить на лыжах, назвав такую физическую активность лучшей для здоровья, бодрости и хорошего настроения.

 
 
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Лыжня в Раубичах действительно получилась отличной. Это было запоминающееся событие и для участников, и для болельщиков, среди которых были и представители...
 
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