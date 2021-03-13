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Масленичные гуляния сегодня прошли в центре столице и под Минском

13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Провожали зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами.
Центральным местом праздника стала площадка у Дворца спорта. Там же развернулись длинные торговые ряды и город мастеров. Кульминацией Масленицы стал обряд сжигания чучела.
Подробности этого яркого дня у Анастасии Бенедисюк.

Печь блины, ходить в гости, устраивать застолья. Да так, чтобы стол ломился от яств, и обязательно с хорошим настроением. Все-таки Масленицей принято встречать весну. А как ее встретишь, так и проведешь.

Масленичная неделя стартовала 8 марта. И каждому дню этой блинной недели были посвящены свои традиции. Вчера - тещины вечерки, завтра - Прощеное воскресенье. А сегодня - золовкины посиделки. И все эти календарные семь дней на одной площадке у Дворца спорта. Для тех, кто пропустил.

Развлечений на любой вкус. Когда торговые ряды такой длины, а аромат мучных румяных блинов за несколько улиц слышен, с выбором определиться непросто.

Около 30 точек торговли блинами, медом, драниками и шашлыками развернули у Дворца спорта. Там же сувениры ручной работы - матрешки, гребни, украшения. А вот у "Минск-Арены" весну решили встретить по-спортивному. Для гостей подготовили эстафеты, игры и катание на коньках.


Белорусская масленица: народные традиции


Все обряды заточены на обеспечение достатка и богатого урожая, поэтому не отмечать праздник запрещено. Иначе не отелится корова, лен длинным не вырастет. Кто тут посмеет пойти поперек традиций? В программе и карнавальные игры, и батлейка, рыцарская площадка, масленичный столб с призами.

И, кажется, настроение что надо сегодня было абсолютно у всех.

Кульминация всего праздника - традиционный обряд сжигания чучела. Теперь весна полноправно вступает в свои права.

 
Теги: Минск
 
 
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Провожали зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами. Центральным местом праздника стала площадка у Дворца спорта. Там же развернулись...
 
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