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Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения

13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В белорусском авиапарке пополнение. Самолет Embraer 195 второго новейшего поколения в юбилейной ливрее в честь 25-летия авиакомпании прилетел сегодня в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его самым тихим и экологичным воздушным судном. Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения. Лайнер рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке (9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом). Пополнение парка позволит нарастить свое присутствие в небе как по действующим регулярным направлениям, так и по новым маршрутам.

Сегодня флот авиакомпании насчитывает 27 воздушных судов. Кроме того, в апреле этого года ожидается поставка третьего новейшего лайнера. Также у Белавиа есть заказ на 4 самолета американского производителя Boeing, 2 из которых могут появиться уже в этом году.
 
 
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В белорусском авиапарке пополнение. Самолет Embraer 195 второго новейшего поколения в юбилейной ливрее в честь 25-летия авиакомпании прилетел сегодня в родную гавань из...
 
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