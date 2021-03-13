Источник материала: БT

В белорусском авиапарке пополнение. Самолет Embraer 195 второго новейшего поколения в юбилейной ливрее в честь 25-летия авиакомпании прилетел сегодня в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его самым тихим и экологичным воздушным судном. Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения. Лайнер рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке (9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом). Пополнение парка позволит нарастить свое присутствие в небе как по действующим регулярным направлениям, так и по новым маршрутам.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения В белорусском авиапарке пополнение. Самолет Embraer 195 второго новейшего поколения в юбилейной ливрее в честь 25-летия авиакомпании прилетел сегодня в родную гавань из...

Сегодня флот авиакомпании насчитывает 27 воздушных судов. Кроме того, в апреле этого года ожидается поставка третьего новейшего лайнера. Также у Белавиа есть заказ на 4 самолета американского производителя Boeing, 2 из которых могут появиться уже в этом году.