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Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения
13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В белорусском авиапарке пополнение. Самолет Embraer 195 второго новейшего поколения в юбилейной ливрее в честь 25-летия авиакомпании прилетел сегодня в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его самым тихим и экологичным воздушным судном. Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения. Лайнер рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке (9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом). Пополнение парка позволит нарастить свое присутствие в небе как по действующим регулярным направлениям, так и по новым маршрутам.
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В белорусском авиапарке пополнение. Самолет Embraer 195 второго новейшего поколения в юбилейной ливрее в честь 25-летия авиакомпании прилетел сегодня в родную гавань из...
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