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"Площадка" для авторской журналистики сегодня в "Панораме".
13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ таких акций есть четкие мотивы - политическая сегрегация в Год народного единства. Белорусов пытаются разделить на своих и чужих, правильных и нет, достойных чашки кофе либо порицания. И продолжаем логическую цепочку. Если есть попытки оскорблений и клеветы, попытки саботажа железнодорожного сообщения или разбрасывания ежей на проезжей части, призывы к санкциям или бойкоту своих же предприятий, значит будут и административные, и уголовные дела. Что же тут "невероятного"? Максим Осипов расскажет все, что думает о методах "мирного" протеста. "Площадка" для авторской рубрики сегодня в "Панораме".
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У таких акций есть четкие мотивы - политическая сегрегация в Год народного единства. Белорусов пытаются разделить на своих и чужих, правильных и нет, достойных...
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