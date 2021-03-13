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10 человек задержаны за участие в несанкционированных акциях

13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице сегодня задержали участников незаконных акций. Как сообщили в милиции, всего арестовано 10 человек. На улице Мирошниченко женщины планировали расклеить листовки политического содержания. Три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в уличных акциях. Еще 5 человек были задержаны возле администрации Центрального района. Там они намеревались устроить пикет. Сообщается, что все состояли в локальном чате, где обсуждали проведение несанкционированных протестных митингов.

Задержанные доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице сегодня задержали участников незаконных акций. Как сообщили в милиции, всего арестовано 10 человек. На улице Мирошниченко женщины планировали расклеить...
 
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