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10 человек задержаны за участие в несанкционированных акциях
13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице сегодня задержали участников незаконных акций. Как сообщили в милиции, всего арестовано 10 человек. На улице Мирошниченко женщины планировали расклеить листовки политического содержания. Три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в уличных акциях. Еще 5 человек были задержаны возле администрации Центрального района. Там они намеревались устроить пикет. Сообщается, что все состояли в локальном чате, где обсуждали проведение несанкционированных протестных митингов.
Задержанные доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.
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В столице сегодня задержали участников незаконных акций. Как сообщили в милиции, всего арестовано 10 человек. На улице Мирошниченко женщины планировали расклеить...
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