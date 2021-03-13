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Белорусы провожают зиму и гуляют Масленицу

13.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник, который пришел в национальную культуру с дохристианских времен, наши современники встречают с большим удовольствием и желанием поближе познакомиться с народными обычаями.

Вот уже не первый год секреты масленичной традиции открывают в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Праздничные гуляния в музее под открытым небом сегодня начались в полдень масштабным костюмированным шествием, а продлились десятками народных игр и забав. Участие в них смогли принять все желающие без исключения. Покорение столба с подарками и метание колец, вешание колодки и битва мешками, а также батлейка, выступление фольклорных коллективов и ярмарка ремесел украсили праздничные гуляния. Отмечать Масленицу в Строчицах будут и завтра. В программе сжигание фигуры языческой богини Морены как символа зимы.

И как же без блинов?! Кулинарный символ Масленицы на строчицком празднике готовили повара - знатоки национальной кухни. Гостям предложили десятки разных видов блинной продукции, а также чайный напиток из трав.

 
Теги: знакомства
 
 
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Праздник, который пришел в национальную культуру с дохристианских времен, наши современники встречают с большим удовольствием и желанием поближе познакомиться с...
 
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