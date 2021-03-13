C ОМОНом, народными песнями и сжиганием чучела. Посмотрели на Масленицу в центре Минска

Источник материала: Tut.by

В Минске возле Дворца спорта с пятницы идут основные городские гуляния на Масленицу. Мы посмотрели, как провожают зиму в центре столицы, какие развлечения предлагают гостям и как сжигают чучело.





На площадке у Дворца спорта разносится дым от шашлыков, пахнет блинами, со сцены слышны песни с игривыми текстами вроде «есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах», «я хацеў бы ажанніца, ды настойвае маць, ды дзяўчаты ў нас худыя — толькі костачкі тырчаць», «в этой жизни есть простое правило — лучше маленький, но свой» (это песня была про самолет вроде бы).

У сцены много танцующих людей, их подбадривают молодые аниматоры в народных костюмах: водят хороводы, поют, зазывают остальных в свой круг, играют с детьми. Эти девушки и парни задают тон празднику и показывают, как нужно веселиться.













По территории периодически прогуливаются сотрудники ОМОН.

По бокам от сцены установили развлекательные зоны. Одна из самых популярных — «Зімовая печ», когда нужно с закрытыми глазами достать из печи ухватом чугунок. Пользуется большим спросом «Цёшчын падворак», где мужу и жене необходимо за три минуты распилить бревно пилой, на которой написано «цёшчын язык». Часто люди подходят к «Колу жаданняў», крутят колесо с вариантами желаний: шлях, дастатак, энергія, каханне, краса, сям’я, багацце, вянчанне, ураджай.













Подходят люди покататься и на «Масленічных арэлях», по условиям, чем выше на них раскачиваешься, тем быстрее приходит весна. Но раскачаться на качелях на деле нельзя.

— Тэхніка бяспекі. Яны прыбіты цэпкамі, — объясняет девушка-аниматор.

Поэтому на качелях чаще просто фотографировались дети и пары.

Фудкорт: глинтвейн и блины с икрой — по 5−9 рублей





Работают палатки частного и государственного общепита. На цветных палатках — наименования пивных брендов. Некоторые возмущаются, мол, почему нельзя поставить хотя бы деревянные домики, которые работали на Новый год, и наконец-то привести праздничные ярмарки к единому стилю, чтобы решить эстетический вопрос таких мероприятий.

Изучаем ассортимент. Почти в каждой палатке есть блины, в среднем ценой по 4−5 рублей за блин с начинкой. Есть варианты и по 2 рубля — это самый обычный блин с джемом, самые дорогие — с икрой, они по 5−9 рублей за штуку. В палатках можно найти и популярный стритфуд: кукурузу, хот-доги, бургеры, картофель. Из напитков — глинтвейн, чай (есть даже из огромного самовара), кофе. Алкоголь на празднике также есть.

Что говорят молодые гости праздника: «Развлечения надо поменять» и «Все понравилось»





Мы пообщались с молодыми людьми на празднике, многие из них рассказали, что не отмечают Масленицу и не видели сожжения чучела. Конечно, всю атрибутику масленичной недели сложно повторить в городских условиях, за настоящей атмосферой праздника нужно ехать в Дудутки или в Озерцо . Тем не менее многим из молодых людей было интересно и в городе.

— Я ничего не знала про праздник, а сегодня узнала, когда сюда приехала, друзья рассказали. Мне очень интересно, но здесь холодно. Понравилась игра с колодкой на шее, когда надо танцевать и петь с ней, чтобы муж был (девушки-аниматоры ходили с деревянными брусьями, которые называются «клеймо позора», если у девушки нет мужа или молодого человека, брусок вешают на шею, танцуют или поют — все, клеймо снято, аниматоры обещают нового мужа. — Прим. TUT.BY), — говорит 19-летняя японка Юма.

— Все очень интересно, много конкурсов, много площадок, где можно купить вкусную еду. Раньше сюда не приходили. С родителями в детстве только праздновали. В этом году все получилось классно, как мне кажется, — говорит Виктория, подруга Юмы.

Деревянную колодку через час Юма нам отдала со словам: «Мужа здесь не нашла, это вам!».













Еще одна компания молодых людей стоит неподалеку от сцены. Диана, Дарья, Дима и Ксюша (им от 20 до 22 лет) говорят, что пришли просто посмотреть и задерживаться тут не планируют.

— Проснулись, договорились, что пойдем сюда, тут какой-то движ. Поучаствовать в конкурсах хотелось бы, перекусить. Вообще многое надо поменять, многие развлечения можно было интереснее сделать, молодежнее. Но мы в любом случае здесь не задержимся: музыка прикольная, но так себе. Мы понимаем, что это праздник для всех, и если бы мы хотели современную музыку, то другим бы было неинтересно. В целом все органично, весело, — рассказали молодые люди.

Под конец концертной программы люди стали собираться у огороженной территории, где стояло двухметровое чучело Масленицы.

Под контролем стоявших неподалеку сотрудников ОМОНа и МЧС двое парней в народных костюмах подожгли чучело. Кто-то крикнул «ура!» и «гори-гори ясно!», и за несколько минут обрядовая конструкция сгорела.

Чучело — символ зимы и всего нехорошего за прошлый год, этот обряд несет в себе смысл обновления.

Праздник Масленицы у Дворца спорта пройдет и в воскресенье, ярмарка будет работать с 10 до 20 часов, а культурная программа — с 14 до 17.











