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Белорусская мраморная говядина на экспорт

14.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что пандемия вызвала шок мировой экономики, мы пытались минимизировать ее последствия как на государственном, так и на хозяйственном уровнях. Мы не только не остановили производства, но и искали новые направления. В Беларуси активно осваивают производство говядины премиум-класса. Выращивание племенных пород для получения мраморного мяса стало перспективным направлением животноводства. Такое поголовье требует особого ухода и тщательно подобранного рациона питания. В итоге всего за 13 месяцев породистые бычки достигают 570 килограммов. Свою продукцию аграрии поставляют как на внутренний рынок, так и на экспорт. О производстве отечественного деликатеса в репортаже Юрия Карнеловича. 


Отечественная говядина премиум-класса

У Марины Граевской сейчас самый ответственный период. На ферме настоящий бум. Телята рождаются практически каждый день. И именно от профессиональных и грамотных действий в их первые минуты жизни зависят будущие привесы и правильное развитие племенных животных.


Собственная селекция - залог качественного мяса

Заниматься производством мраморного мяса в хозяйстве решили еще в 2009 году. Желаемого селекционного результата достигли через несколько лет. Сегодня в СПК имени Деньщикова стадо в полторы тысячи голов. В год здесь производят до 120 тонн деликатесной говядины.

Петр Глебович, главный зоотехник СПК им. П. И. Деньщикова: "Данное мясо отличается тем, что имеет больше жирных волокон в структуре самих мышечных волокон, оно закладывается туда. И соответственно оно более сочное, чем обычная говядина, напоминает свинину".

Меню для буренок выверено до граммов

Уход за животными отличается от привычных стандартов. Телята долгое время находятся с коровами, затем переводятся на вольный выгул. Строгий ветеринарный контроль на протяжении всей жизни. И самое главное - особый рацион питания. Меню составляет лично главный зоотехник хозяйства.

Приготовление корма в автоматическом режиме происходит в специальном цеху. За дозировкой всех питательных элементов следит компьютерная программа.

В СПК выращивают животных не только для получения мраморного мяса, но и на племенные цели. К примеру, вот этот молодняк уже в скором времени отправится по всей Беларуси и даже за границу.

Герефордская порода пользуется спросом в Казахстане. Сейчас прорабатываются и другие среднеазиатские рынки. У племенных животных хороший экспортный потенциал, уверяют в хозяйстве. В год здесь готовы продавать более 100 буренок.  

 
 
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Несмотря на то что пандемия вызвала шок мировой экономики, мы пытались минимизировать ее последствия как на государственном, так и на хозяйственном уровнях. Мы не...
 
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