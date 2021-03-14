В понедельник у православных начинается Великой пост. Что и когда можно есть

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 15 марта, у православных начинается Великий пост. Он считается самым длинным и строгим. Ближайшие семь недель верующим рекомендуют воздерживаться от продуктов животного происхождения и вести глубокую духовную работу.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что такое Великий пост?

— Великий пост — это время, которое предназначено для подготовки христианина к празднику Пасхи. Длится он 48 дней: сорок из них — дни самого поста и восемь — Страстной седмицы, когда с еще большим вниманием вспоминаются события страданий и воскресения Христа, — рассказывает иерей Иоанн Кононович, преподаватель Минской духовной семинарии. — Традиция Великого поста столь же древняя, как и христианство. Хотя форма и размер поста варьировались.

Есть сведения, обращается к истории собеседник, что до III века некоторые постились 40 часов, некоторые три дня — от пятницы до пасхального воскресенья.

— В то время люди ссылались на дословное понимание слов Евангелия: «Когда отнимется у них жених, тогда будут поститься». Это трактовали так: когда Христос был распят, умер на кресте и находился во гробе до своего воскресения, с христианами не было жениха Христа, и в это время постились, — поясняет собеседник. — Но к первой половине IV века утвердилась практика сорокадневного поста, которая и сегодня присутствует во всех православных церквях.

В этом году Великий пост начнется 15 марта и закончится 1 мая. 2 мая наступит Светлая Пасха Христова.

Что можно есть в Великий пост?

Одна из важных составляющих Великого поста — это ограничения в еде. В это время стоит отказаться от мясной пищи, молочных продуктов, яиц. Рыба разрешена лишь в Вербное Воскресение и в Благовещение Пресвятой Богородицы.

В церковном уставе написано следующее: первый день поста — полное воздержание от пищи. Затем с понедельника по пятницу человеку предписывается есть лишь раз в день. В зависимости от дня стоит придерживаться сухоядения. Это значит, принимать пищу, которая не поддавалось термической обработке, не вареная. Например, овощи, хлеб.

— Сейчас такой строгий устав соблюдается только в монастырях. Что касается людей, которые живут в миру — это и священники, и обычные верующие, то для них, конечно же, тоже существует этот идеал поста, но строго его придерживаться никто не требует, — поясняет иерей Иоанн Кононович. — Люди, которые ведут сознательную христианскую жизнь, понимают свою меру поста и могут обсудить ее со священником, который знает их обстоятельства. Например, когда я учился в семинарии, студентам, как людям, занимающимся учебной работой, рыба благословлялась и в другие будние. Исключение составляли только среда и пятница.

По словам собеседника, церковь запрещает налагать пост на людей больных, которые соблюдают медицинскую диету, кормящих матерей, маленьких детей.

— К каждой из этих ситуаций нужно подходить с рассуждением, — говорит иерей Иоанн Кононович.

В разных источниках информация о еде, которую можно есть в тот или иной день Великого поста, немного отличается. Сайт «Православие и мир» предлагает придерживаться следующих правил:

Первая неделя Дата Меню 15 марта Полный отказ от еды. 16−19 марта Сухоядение. В это время верующим разрешены лишь сырые негорячие продукты и не подогретое питье. Можно есть все виды фруктов и овощей, любые орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб. 20−21 марта Разрешены вареные, тушеные овощи и фрукты, в которые можно добавлять растительное масло, а также вино. Вторая неделя 22, 24, 26 марта Сухоядение. 23 и 25 марта Разрешена вареная растительная пища без масла. 27 и 28 марта Можно есть обработанную теплом овощную и фруктовую пищу с маслом и вином. Третья неделя 29 и 31 марта, а также 2 апреля Сухоядение. 30 марта и 1 апреля Разрешены вареные, тушеные овощи и фрукты без масла. 3−4 апреля Можно позволить себе отварную овощную и фруктовую еду с добавлением масла, а также вино. Четвертая неделя 5, 7, 9 апреля Сухоядение. В Благовещение — 7 апреля можно немного рыбы. 6 и 8 апреля Разрешены вареные, тушеные овощи и фрукты с маслом. 10−11 апреля Обработанная теплом вегетарианская пища с растительным маслом, а также вино. Пятая неделя 12, 14, 16 апреля Разрешены сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб. 13 и 15 апреля Можно есть обработанные теплом овощи и фрукты с добавлением растительного масла. 17−18 апреля Разрешены вареные, тушеные овощи и фрукты с маслом, а также вино. Шестая неделя 19, 21 и 23 апреля Сухоядение. 20 и 22 апреля Разрешены теплые овощи и фрукты с маслом. 24 апреля Разрешена рыбная икра, вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла. 25 апреля (Вербное воскресенье) Разрешены блюда из рыбы и морепродуктов. Седьмая неделя 26−28 апреля Разрешены сухофрукты, моченые и свежие овощи и фрукты. 30 апреля Полное воздержание от еды. 1 мая Сухоядение.

Кроме того, во время Великого поста можно также есть:

водоросли и корейские салаты,

семечки и орехи,

макароны, в составе которых нет яиц,

мучные изделия из муки, воды и соли,

хлеб, который готовят без молока и яиц, пресные лаваши, криспы,

соусы — кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста, а также бальзамический, яблочный и столовый уксусы.

Что самое важное в Великий пост?

— Апостол Павел говорил: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем», поэтому во время поста более важна не гастрономическая составляющая, а духовная, — рассказывает иерей Иоанн Кононович. — Конечно, можно отказаться от мясной или жирной пищи, чтобы поддержать свое здоровье, но это не будет считаться постом. И уж тем более, это не будет являться подготовкой ко встрече с воскресшим Христом.

Очень важно, продолжает собеседник, чтобы во время поста человек приложил усилия и преодолел весь негатив, который скопился внутри его.

— По церковному уставу, за период Великого поста в храмах предписывается прочесть все четыре Евангелия, — говорит иерей Иоанн Кононович. — Если за это время человек сможет прочитать хотя бы одно из них, то его приближение к Господу будет более осознанно.

Читать можно и дома, и в дороге. При этом, стоит понимать, к подобному чтению нужно относиться с уважением и благоговением.

— Чтобы почувствовать радость Христова воскресения, нужно постараться не только прикоснуться к самому факту воскресения, а к более длительной традиции Великого поста, — подводит итог священник. — При этом важно понимать: Господь никогда не требует от нас механического исполнения тех или иных предписаний. Он знает, кто и сколько может сделать, поэтому никогда ни от кого не требует чего-то сверх его силы. Важно, чтобы в наших отношениях с Богом не было лукавства.