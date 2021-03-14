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В понедельник у православных начинается Великой пост. Что и когда можно есть
14.03.2021 07:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 15 марта, у православных начинается Великий пост. Он считается самым длинным и строгим. Ближайшие семь недель верующим рекомендуют воздерживаться от продуктов животного происхождения и вести глубокую духовную работу.
Что такое Великий пост?
— Великий пост — это время, которое предназначено для подготовки христианина к празднику Пасхи. Длится он 48 дней: сорок из них — дни самого поста и восемь — Страстной седмицы, когда с еще большим вниманием вспоминаются события страданий и воскресения Христа, — рассказывает иерей Иоанн Кононович, преподаватель Минской духовной семинарии. — Традиция Великого поста столь же древняя, как и христианство. Хотя форма и размер поста варьировались.
Есть сведения, обращается к истории собеседник, что до III века некоторые постились 40 часов, некоторые три дня — от пятницы до пасхального воскресенья.
— В то время люди ссылались на дословное понимание слов Евангелия: «Когда отнимется у них жених, тогда будут поститься». Это трактовали так: когда Христос был распят, умер на кресте и находился во гробе до своего воскресения, с христианами не было жениха Христа, и в это время постились, — поясняет собеседник. — Но к первой половине IV века утвердилась практика сорокадневного поста, которая и сегодня присутствует во всех православных церквях.
В этом году Великий пост начнется 15 марта и закончится 1 мая. 2 мая наступит Светлая Пасха Христова.
Что можно есть в Великий пост?
Одна из важных составляющих Великого поста — это ограничения в еде. В это время стоит отказаться от мясной пищи, молочных продуктов, яиц. Рыба разрешена лишь в Вербное Воскресение и в Благовещение Пресвятой Богородицы.
В церковном уставе написано следующее: первый день поста — полное воздержание от пищи. Затем с понедельника по пятницу человеку предписывается есть лишь раз в день. В зависимости от дня стоит придерживаться сухоядения. Это значит, принимать пищу, которая не поддавалось термической обработке, не вареная. Например, овощи, хлеб.
— Сейчас такой строгий устав соблюдается только в монастырях. Что касается людей, которые живут в миру — это и священники, и обычные верующие, то для них, конечно же, тоже существует этот идеал поста, но строго его придерживаться никто не требует, — поясняет иерей Иоанн Кононович. — Люди, которые ведут сознательную христианскую жизнь, понимают свою меру поста и могут обсудить ее со священником, который знает их обстоятельства. Например, когда я учился в семинарии, студентам, как людям, занимающимся учебной работой, рыба благословлялась и в другие будние. Исключение составляли только среда и пятница.
По словам собеседника, церковь запрещает налагать пост на людей больных, которые соблюдают медицинскую диету, кормящих матерей, маленьких детей.
— К каждой из этих ситуаций нужно подходить с рассуждением, — говорит иерей Иоанн Кононович.
В разных источниках информация о еде, которую можно есть в тот или иной день Великого поста, немного отличается. Сайт
Кроме того, во время Великого поста можно также есть:
Что самое важное в Великий пост?
— Апостол Павел говорил: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем», поэтому во время поста более важна не гастрономическая составляющая, а духовная, — рассказывает иерей Иоанн Кононович. — Конечно, можно отказаться от мясной или жирной пищи, чтобы поддержать свое здоровье, но это не будет считаться постом. И уж тем более, это не будет являться подготовкой ко встрече с воскресшим Христом.
Очень важно, продолжает собеседник, чтобы во время поста человек приложил усилия и преодолел весь негатив, который скопился внутри его.
— По церковному уставу, за период Великого поста в храмах предписывается прочесть все четыре Евангелия, — говорит иерей Иоанн Кононович. — Если за это время человек сможет прочитать хотя бы одно из них, то его приближение к Господу будет более осознанно.
Читать можно и дома, и в дороге. При этом, стоит понимать, к подобному чтению нужно относиться с уважением и благоговением.
— Чтобы почувствовать радость Христова воскресения, нужно постараться не только прикоснуться к самому факту воскресения, а к более длительной традиции Великого поста, — подводит итог священник. — При этом важно понимать: Господь никогда не требует от нас механического исполнения тех или иных предписаний. Он знает, кто и сколько может сделать, поэтому никогда ни от кого не требует чего-то сверх его силы. Важно, чтобы в наших отношениях с Богом не было лукавства.
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В понедельник, 15 марта, у православных начинается Великий пост. Он считается самым длинным и строгим. Ближайшие семь недель верующим рекомендуют воздерживаться от...
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