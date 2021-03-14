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«Сначала- отец. Следом- бабушка. Последней умерла мама». История Андрея, потерявшего всю семью за 17 лет

14.03.2021 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всем нам, рано или поздно, предстоит потерять близкого человека. Но, как правило, мы стараемся об этом не задумываться и откладываем все самые важные слова на потом. В жизни нашего нового героя Андрея все произошло иначе — еще в 6 лет его отец погиб в авиакатастрофе, в 13 лет умерла любимая бабушка, а в 17 лет он узнал что у последнего близкого человека — мамы — опухоль. Лечение не помогало и вскоре она умерла. История Андрея — это история о любви к семье, ценности близких людей, одиночестве и самостоятельности. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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