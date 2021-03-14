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В Бресте выбирают логотип для общественного транспорта. Вот какие варианты прошли в финал
14.03.2021 10:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конкурс на создание логотипа для «Брестского общественного транспорта» завершен. В финал вышли 10 вариантов, сообщил в
Всего поступило около 30 предложений. Из них выбрали 10 лучших. Теперь самим брестчанам предстоит определить победителя. Голосовать за понравившийся логотип можно через электронную почту city-brest@tut.by.
Новый логотип будет олицетворять всю систему городского транспорта. Победитель получит дополнительный приз от горисполкома.
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