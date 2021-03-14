В Бресте выбирают логотип для общественного транспорта. Вот какие варианты прошли в финал

Источник материала: Tut.by

Конкурс на создание логотипа для «Брестского общественного транспорта» завершен. В финал вышли 10 вариантов, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.

Всего поступило около 30 предложений. Из них выбрали 10 лучших. Теперь самим брестчанам предстоит определить победителя. Голосовать за понравившийся логотип можно через электронную почту city-brest@tut.by.

Новый логотип будет олицетворять всю систему городского транспорта. Победитель получит дополнительный приз от горисполкома.







































