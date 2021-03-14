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Щедрая Масленица в Минском зоопарке

14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще один пункт празднования щедрой Масленицы - Минский зоопарк! Помимо показательных кормлений животных, посетителей ждут конкурсы, мастер-классы в городе мастеров и угощения на любой вкус. К слову, в зоопарке от зимней спячки уже проснулись медведи и барсуки. Многие его обитатели скоро переедут в летние вольеры. Постепенно меняется и зимний рацион животных на весенний. 

Ирина Климчук, методист Минского зоопарка: "Птицы, хищники и приматы переходят на другой рацион в зависимости от сезонных фруктов, овощей. Когда приходит теплое время, им нужно уже поменьше еды, чем в холодное. Если зимой обезьянки кушали гранаты, хурму, мандаринки, то сейчас у них будет другой рацион, потому что хурма уже отошла, приходят другие овощи сезонные, виноград, например".

Весенний рацион - для животных Минского зоопарка

Сейчас в ежедневном меню - больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут питаться травой и ветками деревьев. С наступлением тепла изменится и рацион хищников - на их корм потребуется меньше мяса, чем зимой.

 
 
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Еще один пункт празднования щедрой Масленицы - Минский зоопарк! Помимо показательных кормлений животных, посетителей ждут конкурсы, мастер-классы в городе...
 
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