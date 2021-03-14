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Весенний рацион - для животных Минского зоопарка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Щедрая Масленица в Минском зоопарке Еще один пункт празднования щедрой Масленицы - Минский зоопарк! Помимо показательных кормлений животных, посетителей ждут конкурсы, мастер-классы в городе...

Еще один пункт празднования щедрой Масленицы - Минский зоопарк! Помимо показательных кормлений животных, посетителей ждут конкурсы, мастер-классы в городе мастеров и угощения на любой вкус. К слову, в зоопарке от зимней спячки уже проснулись медведи и барсуки. Многие его обитатели скоро переедут в летние вольеры. Постепенно меняется и зимний рацион животных на весенний.Сейчас в ежедневном меню - больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут питаться травой и ветками деревьев. С наступлением тепла изменится и рацион хищников - на их корм потребуется меньше мяса, чем зимой.