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Объединение всех общественных организаций патриотической направленности - инициатива БРСМ
14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС инициативой объединения всех общественных организаций патриотической направленности выступил Белорусский республиканский союз молодежи во время заседания 8-го пленума. Это особенно актуально и символично в Год народного единства. Также были поставлены новые цели и задачи организации. В приоритете, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Выступили с инициативой о подписании меморандума всех общественных крупнейших объединений нашей страны патриотической направленности, чтобы консолидировать наши усилия и вместе выступать по тем или иным направлениям, и сделать единый план наших проектов и мероприятий".
Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси": "Объединяться - это прекрасная инициатива, нужно действовать сообща, а не каждый по чуть-чуть в своем направлении, потому что может в какой то момент быть так, что каждый сделал понемногу в каждой области и по итогу ничего. Поэтому нужно только вместе двигаться к единой цели, поэтому прекрасная инициатива, мы ее полностью поддерживаем".
Кроме этого, подвели итоги работы БРСМ за предыдущий год. Например, в 2020-м волонтеры организации благоустроили 128 культурных объектов, заложили почти сотню парков, скверов и аллей. Более 350 мероприятий прошло за период акции "В школу с добрым сердцем". Свыше 24 тысяч человек работали в студенческих отрядах.
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С инициативой объединения всех общественных организаций патриотической направленности выступил Белорусский республиканский союз молодежи во время заседания...
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