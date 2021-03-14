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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объединение всех общественных организаций патриотической направленности - инициатива БРСМ С инициативой объединения всех общественных организаций патриотической направленности выступил Белорусский республиканский союз молодежи во время заседания...

С инициативой объединения всех общественных организаций патриотической направленности выступил Белорусский республиканский союз молодежи во время заседания 8-го пленума. Это особенно актуально и символично в Год народного единства. Также были поставлены новые цели и задачи организации. В приоритете, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.Кроме этого, подвели итоги работы БРСМ за предыдущий год. Например, в 2020-м волонтеры организации благоустроили 128 культурных объектов, заложили почти сотню парков, скверов и аллей. Более 350 мероприятий прошло за период акции "В школу с добрым сердцем". Свыше 24 тысяч человек работали в студенческих отрядах.