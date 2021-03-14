ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Объединение всех общественных организаций патриотической направленности - инициатива БРСМ

14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С инициативой объединения всех общественных организаций патриотической направленности выступил Белорусский республиканский союз молодежи во время заседания 8-го пленума. Это особенно актуально и символично в Год народного единства. Также были поставлены новые цели и задачи организации. В приоритете, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Выступили с инициативой о подписании меморандума всех общественных крупнейших объединений нашей страны патриотической направленности, чтобы консолидировать наши усилия и вместе выступать по тем или иным направлениям, и сделать единый план наших проектов и мероприятий".

Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси": "Объединяться - это прекрасная инициатива, нужно действовать сообща, а не каждый по чуть-чуть в своем направлении, потому что может в какой то момент быть так, что каждый сделал понемногу в каждой области и по итогу ничего. Поэтому нужно только вместе двигаться к единой цели, поэтому прекрасная инициатива, мы ее полностью поддерживаем".

Кроме этого, подвели итоги работы БРСМ за предыдущий год. Например, в 2020-м волонтеры организации благоустроили 128 культурных объектов, заложили почти сотню парков, скверов и аллей. Более 350 мероприятий прошло за период акции "В школу с добрым сердцем". Свыше 24 тысяч человек работали в студенческих отрядах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С инициативой объединения всех общественных организаций патриотической направленности выступил Белорусский республиканский союз молодежи во время заседания...
 
Новости дня
Новости общества
 
Культурная и спортивная масленичная программа на воскресенье в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by