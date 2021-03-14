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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Культурная и спортивная масленичная программа на воскресенье в Минске Сегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы -...

Сегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы - деревянные качели и печь с чугунками.Отведать блинов предложат и в Центральном парке имени Горького. С 12 до 15 там будет организована праздничная программа "Масленица идет, за собой весну ведет".А любители спорта смогут отметить Масленицу забегом. Старт запланирован на полдень от Дворца спорта. Трасса проходит по пешеходной части минской велодорожки и в парке Победы.