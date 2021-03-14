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Культурная и спортивная масленичная программа на воскресенье в Минске
14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы - деревянные качели и печь с чугунками.
Отведать блинов предложат и в Центральном парке имени Горького. С 12 до 15 там будет организована праздничная программа "Масленица идет, за собой весну ведет".
А любители спорта смогут отметить Масленицу забегом. Старт запланирован на полдень от Дворца спорта. Трасса проходит по пешеходной части минской велодорожки и в парке Победы.
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Сегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы -...
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