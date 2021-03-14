ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Культурная и спортивная масленичная программа на воскресенье в Минске

14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы - деревянные качели и печь с чугунками.

Отведать блинов предложат и в Центральном парке имени Горького. С 12 до 15 там будет организована праздничная программа "Масленица идет, за собой весну ведет".

А любители спорта смогут отметить Масленицу забегом. Старт запланирован на полдень от Дворца спорта. Трасса проходит по пешеходной части минской велодорожки и в парке Победы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня празднование Масленицы у Дворца спорта продолжится. Культурная программа стартует в 14:00. Гостей ожидают 30 точек с блинами и драниками. Будут также забавы -...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске центральным местом масленичных гуляний стала площадка у Дворца спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by