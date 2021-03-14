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В Минске центральным местом масленичных гуляний стала площадка у Дворца спорта
14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрощеное воскресенье завершает Масленицу. Гулянья на этой неделе охватили всю Беларусь. Накануне в столице центральным местом праздника стала площадка у Дворца спорта. Там же развернулись длинные торговые ряды и город мастеров. Большое внимание уделили обрядам и конкурсам. Так, горожане гадали на колесе желаний, на скорость пилили дерево на тещином подворье, забивали гвозди в колодку с одного раза и многое другое. Но удивляли не только зрелищем, было много и хлеба. Точнее - блинов, шашлыков, драников. Свою продукцию представили около 30 точек торговли.
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Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Гулянья на этой неделе охватили всю Беларусь. Накануне в столице центральным местом праздника стала площадка у Дворца...
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