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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске центральным местом масленичных гуляний стала площадка у Дворца спорта Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Гулянья на этой неделе охватили всю Беларусь. Накануне в столице центральным местом праздника стала площадка у Дворца...

Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Гулянья на этой неделе охватили всю Беларусь. Накануне в столице центральным местом праздника стала площадка у Дворца спорта. Там же развернулись длинные торговые ряды и город мастеров. Большое внимание уделили обрядам и конкурсам. Так, горожане гадали на колесе желаний, на скорость пилили дерево на тещином подворье, забивали гвозди в колодку с одного раза и многое другое. Но удивляли не только зрелищем, было много и хлеба. Точнее - блинов, шашлыков, драников. Свою продукцию представили около 30 точек торговли.