ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске центральным местом масленичных гуляний стала площадка у Дворца спорта

14.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Гулянья на этой неделе охватили всю Беларусь. Накануне в столице центральным местом праздника стала площадка у Дворца спорта. Там же развернулись длинные торговые ряды и город мастеров. Большое внимание уделили обрядам и конкурсам. Так, горожане гадали на колесе желаний, на скорость пилили дерево на тещином подворье, забивали гвозди в колодку с одного раза и многое другое. Но удивляли не только зрелищем, было много и хлеба. Точнее - блинов, шашлыков, драников.  Свою продукцию представили около 30 точек торговли.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Гулянья на этой неделе охватили всю Беларусь. Накануне в столице центральным местом праздника стала площадка у Дворца...
 
Новости дня
Новости общества
 
В понедельник у православных начинается Великой пост. Что и когда можно есть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by