ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

156 жителей Брестской области наказали за то, что не соблюдали самоизоляцию по коронавирусу

14.03.2021 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

156 жителей Брестской области наказали в прошлом году за нарушение требований самоизоляции, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на главного санитарного врача области Елену Ильяшеву.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В 2020 году специалисты сделали свыше 300 000 проверок по соблюдению самоизоляции. В подавляющем большинстве жители области демонстрировали «карантинное прилежание». Тем не менее за выявленные нарушения самоизоляции были привлечены к ответственности 156 нарушителей, не соблюдавших установленный порядок.

Всего в минувшем году на пограничных пунктах пропуска в отношении 1 миллиона человек был проведен санитарно-карантинный контроль с использованием дистанционных средств измерения температуры.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году специалисты сделали свыше 300 000 проверок по соблюдению самоизоляции.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в стране 14 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by