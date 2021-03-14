|
156 жителей Брестской области наказали за то, что не соблюдали самоизоляцию по коронавирусу
14.03.2021 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
156 жителей Брестской области наказали в прошлом году за нарушение требований самоизоляции, сообщает
В 2020 году специалисты сделали свыше 300 000 проверок по соблюдению самоизоляции. В подавляющем большинстве жители области демонстрировали «карантинное прилежание». Тем не менее за выявленные нарушения самоизоляции были привлечены к ответственности 156 нарушителей, не соблюдавших установленный порядок.
Всего в минувшем году на пограничных пунктах пропуска в отношении 1 миллиона человек был проведен санитарно-карантинный контроль с использованием дистанционных средств измерения температуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году специалисты сделали свыше 300 000 проверок по соблюдению самоизоляции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)