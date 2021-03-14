156 жителей Брестской области наказали за то, что не соблюдали самоизоляцию по коронавирусу

Источник материала: Tut.by

156 жителей Брестской области наказали в прошлом году за нарушение требований самоизоляции, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на главного санитарного врача области Елену Ильяшеву.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В 2020 году специалисты сделали свыше 300 000 проверок по соблюдению самоизоляции. В подавляющем большинстве жители области демонстрировали «карантинное прилежание». Тем не менее за выявленные нарушения самоизоляции были привлечены к ответственности 156 нарушителей, не соблюдавших установленный порядок.

Всего в минувшем году на пограничных пунктах пропуска в отношении 1 миллиона человек был проведен санитарно-карантинный контроль с использованием дистанционных средств измерения температуры.