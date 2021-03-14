Масленица в Гомеле: лего из дров и блины по 60 копеек

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 14 марта – Sputnik. Празднование последнего дня Масленицы в Гомеле охватило весь город. В каждом из четырех районов областного центра прошли народные гулянья с концертами, подготовленными коллективами художественной самодеятельности, традиционными славянскими играми и забавами, мастер-классами и беспроигрышными лотереями.

Большой масленичный город вырос у дворца культуры "Фестивальный", народ гулял на широкую ногу, тщательно фиксируя на телефоны яркие моменты праздника.

© Sputnik Мария Амелина На главной сцене Масленицы работали коллективы дворца культуры "Фестивальный"

У дворца установили сцену, на которую каждые полчаса поднимались задорные артисты местных коллективов художественной самодеятельности. Номером дня стал интерактив от работников местного ДК "Масленичная неделька и забавная семейка" с конкурсами для тещ, золовок, молодых отцов и целых семей.

© Sputnik Мария Амелина Девушки в костюмах скоморохов зазывали в свой круг, играли с детьми, водили хороводы

Из аттракционов у детей успехом пользовалась "Чудо-печь" – с закрытыми глазами нужно было поставить ухватом в печку чугунок, а молодежь выстраивалась в очередь поиграть в "Ручеек".

© Sputnik Мария Амелина Масленица у ДК "Фестивальный" получилась самой массовой в Гомеле

Очередей вообще на праздничной площадке было много. Больше всего – у торговых палаток, где можно было купить самые дешевые в Гомеле блины – по 60 копеек за налистник. Пышные оладьи стоили чуть дороже – по 90 и 95 копеек, ну а блинчики с начинкой – от 1 до 2 рублей.

"Возьму с десяток, а может и больше. Зачем тратить время у плиты, когда тут так дешево? Да и весело. Сейчас подкрепимся с подругой и пойдем смотреть на сожжение чучела Зимы", – поделилась планами пенсионерка из очереди Наталья Ромаданова.

© Sputnik Мария Амелина Обилие игровых программ приводило в восторг детей и взрослых

В мини-подворьях – своя атмосфера. Возможность выиграть приз выпадала на каждом шагу.

"В какой день к теще на блины ходят?" – озадачила школьника веселая ведущая.

"Не знаю. Нет у меня тещи" – развел руками тот.

"Держи острый перчик и запомни: в среду", – подняла настроение парню педагог-организатор одной из местных школ.

© Sputnik Мария Амелина Приз можно было получить даже не зная правильного ответа на вопрос

Самая спортивная площадка развернулась ближе к новостройкам на улице Павлова. Здесь зиму проводили масленичной олимпиадой. Среди главных дисциплин – семейная эстафета "Лего из дров" и соревнования по метанию валенок.

© Sputnik Мария Амелина Впервые гостям Масленицы предложили поучаствовать в семейной эстафете "Лего из дров"

"Конечно, всю атрибутику Масленицы сложно повторить в городских условиях, за настоящей атмосферой праздника нужно ехать в те же Дудутки. Тем не менее мы постарались сделать праздник максимально органичным и веселым, удовлетворить разные возрастные категории. Кажется, у нас получилось. Видите, как много людей", – поделилась впечатлениями с корреспондентом Sputnik представитель администрации Советского района Гомеля Светлана Гордейчик.

© Sputnik Мария Амелина Кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы

В этом году организаторы обошлись без традиционного столба, увенчанного мешком с подарками. Зато с главным чучелом зимы обошлись традиционно – сожгли без сожаления.

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