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ГАИ патрулирует улицы в режиме онлайн

14.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информационные технологии на страже закона. ГАИ Гомельской области ввела новый формат работы - патрулирование улиц в режиме онлайн. Вычислять нарушителей инспекторам теперь помогают сотни камер наружного видеонаблюдения, которые установлены по всему городу. По ту сторону монитора за дорожной обстановкой наблюдает сотрудник ГАИ. Камера фиксирует номер машины и данные ее владельца, и информация тут же поступает на ближайший пост ДПС. Инспекторы в свою очередь останавливают авто нарушителя. Тестировать методику начали с одной из магистралей Гомеля. За день только на улице Советской фиксируют около 10 нарушений. 

Сергей Бондаренко, замначальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома: "Хотим, чтобы эта методика у нас разошлась среди водителей, чтобы они понимали, что сотрудники Госавтоинспекции не только там, где присутствуют, следят за соблюдением правил дорожного движения. Данная работа может проводиться на абсолютно любом участке, позволяет зафиксировать факт правонарушения и в дальнейшем работать по привлечению виновного лица к административной ответственности".

В зону видеофиксации в ближайшее время сотрудники ГАИ внесут один из самых длинных и широких проспектов Гомеля, а также другие улицы областного центра с интенсивным движением.

 
Теги: Гомель
 
 
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Информационные технологии на страже закона. ГАИ Гомельской области ввела новый формат работы - патрулирование улиц в режиме онлайн. Вычислять нарушителей...
 
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