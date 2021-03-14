Источник материала: БT

15 марта у православных начинается пост

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня у православных верующих Прощеное воскресенье В последний день перед Великим постом в храмах проходят богослужения с чином прощения: священники просят прощения у своей паствы и друг у друга, верующие...

В последний день перед Великим постом в храмах проходят богослужения с чином прощения: священники просят прощения у своей паствы и друг у друга, верующие обмениваются словами: "Прости меня!" - "Бог простит, и я прощаю".Завтра у православных начинается Великий пост. Он продлится 40 дней. Праздник Пасхи или Воскресения Христова верующие в этом году отметят 2 мая.