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Сегодня у православных верующих Прощеное воскресенье
14.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ последний день перед Великим постом в храмах проходят богослужения с чином прощения: священники просят прощения у своей паствы и друг у друга, верующие обмениваются словами: "Прости меня!" - "Бог простит, и я прощаю".
протоиерей Владимир Долгополов, настоятель прихода храма святителя Кирилла Туровского г. Минска: "Мы очищаем душу свою покаянием и молитвой, подготавливая ее к принятию радости о воскресшем Христе, этой радостной вестью. Если мы приносим что-то в дар Богу и вспоминаем, что у нас есть некая ссора с нашими близкими, мы должны прежде прийти с ними примириться, и только в таком мирном состоянии духа мы имеем некое моральное право прийти к Богу и что-то приносить ему или просить у него".
15 марта у православных начинается постЗавтра у православных начинается Великий пост. Он продлится 40 дней. Праздник Пасхи или Воскресения Христова верующие в этом году отметят 2 мая.
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В последний день перед Великим постом в храмах проходят богослужения с чином прощения: священники просят прощения у своей паствы и друг у друга, верующие...
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