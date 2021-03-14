ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Патриотическое воспитание и достижения Беларуси обсудили в Богушевской средней школе

14.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Профориентация, роль учителя в воспитании молодежи, сохранение исторической памяти - эти темы стали основными на диалоговой площадке в Богушевской средней школе. На встречу с детьми и педагогами приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Во время беседы большое внимание уделили патриотическому воспитанию и достижениям Беларуси в различных сферах. Виктор Лискович отметил, что такие встречи с молодежью нужно проводить как можно чаще. Школьники идею поддержали.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Те традиции, тот опыт мы должны передавать, как талисман - из поколения в поколение. И, конечно же, встречаться с молодыми людьми, чтобы подсказать, как достигать цели, какую выбрать профессию. Сегодня каждый хочет реализоваться в жизни, быть востребованным. Но самое главное - надо помнить, что нужно любить свою страну, свою Родину".

Мария Куксенок, учащаяся Богушевской средней школы: "Это очень интересно, когда к нам приезжают гости из столицы, Витебска. Когда нам рассказывают новую информацию. Куда сегодня более престижно пойти поступать? Куда пойти работать?".

В Богушевской школе чуть более 350 учеников. Здесь обновили спортивный инвентарь, а также закупили технику: мультиборды, компьютеры, телевизоры, чтобы занятия проходили с максимальной пользой для детей.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профориентация, роль учителя в воспитании молодежи, сохранение исторической памяти - эти темы стали основными на диалоговой площадке в Богушевской средней школе....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске центральным местом масленичных гуляний стала площадка у Дворца спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by