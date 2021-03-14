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Патриотическое воспитание и достижения Беларуси обсудили в Богушевской средней школе
14.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофориентация, роль учителя в воспитании молодежи, сохранение исторической памяти - эти темы стали основными на диалоговой площадке в Богушевской средней школе. На встречу с детьми и педагогами приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Во время беседы большое внимание уделили патриотическому воспитанию и достижениям Беларуси в различных сферах. Виктор Лискович отметил, что такие встречи с молодежью нужно проводить как можно чаще. Школьники идею поддержали.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Те традиции, тот опыт мы должны передавать, как талисман - из поколения в поколение. И, конечно же, встречаться с молодыми людьми, чтобы подсказать, как достигать цели, какую выбрать профессию. Сегодня каждый хочет реализоваться в жизни, быть востребованным. Но самое главное - надо помнить, что нужно любить свою страну, свою Родину".
Мария Куксенок, учащаяся Богушевской средней школы: "Это очень интересно, когда к нам приезжают гости из столицы, Витебска. Когда нам рассказывают новую информацию. Куда сегодня более престижно пойти поступать? Куда пойти работать?".
В Богушевской школе чуть более 350 учеников. Здесь обновили спортивный инвентарь, а также закупили технику: мультиборды, компьютеры, телевизоры, чтобы занятия проходили с максимальной пользой для детей.
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Профориентация, роль учителя в воспитании молодежи, сохранение исторической памяти - эти темы стали основными на диалоговой площадке в Богушевской средней школе....
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