Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриотическое воспитание и достижения Беларуси обсудили в Богушевской средней школе Профориентация, роль учителя в воспитании молодежи, сохранение исторической памяти - эти темы стали основными на диалоговой площадке в Богушевской средней школе....

Профориентация, роль учителя в воспитании молодежи, сохранение исторической памяти - эти темы стали основными на диалоговой площадке в Богушевской средней школе. На встречу с детьми и педагогами приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Во время беседы большое внимание уделили патриотическому воспитанию и достижениям Беларуси в различных сферах. Виктор Лискович отметил, что такие встречи с молодежью нужно проводить как можно чаще. Школьники идею поддержали.В Богушевской школе чуть более 350 учеников. Здесь обновили спортивный инвентарь, а также закупили технику: мультиборды, компьютеры, телевизоры, чтобы занятия проходили с максимальной пользой для детей.