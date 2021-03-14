ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Зеленом Луге опять проблемы с водой, в «Минскводоканале» рассказали, что случилось

14.03.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жители Зеленого Луга сообщают о том, что из водопроводных кранов в их квартирах течет грязная коричневая вода. Как объяснили «Минск-Новости» в УП «Минскводоканал», ориентировочно в 10.00 в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома № 37 на ул. Мирошниченко произошло взмучивание в подаваемой потребителям воде. С проблемой столкнулись жители домов № 11, 27, 29, 31, 37,47 на улице Мирошниченко и дома № 20 на улице Гамарника.


Фото: pixabay.com

В настоящий момент совместно с представителями теплоснабжающей организации выполняется отключение технологического оборудования с целью оперативного устранения повреждения. На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках — на улице Мирошниченко, 27 и 47.

В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках - на улице Мирошниченко, 27 и 47.
 
Новости дня
Новости общества
 
Масленица в Гомеле: лего из дров и блины по 60 копеек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by