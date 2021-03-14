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В Зеленом Луге опять проблемы с водой, в «Минскводоканале» рассказали, что случилось
14.03.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Зеленого Луга сообщают о том, что из водопроводных кранов в их квартирах течет грязная коричневая вода. Как объяснили
В настоящий момент совместно с представителями теплоснабжающей организации выполняется отключение технологического оборудования с целью оперативного устранения повреждения. На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках — на улице Мирошниченко, 27 и 47.
В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.
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На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках - на улице Мирошниченко, 27 и 47.
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