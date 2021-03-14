В Зеленом Луге опять проблемы с водой, в «Минскводоканале» рассказали, что случилось

Источник материала: Tut.by

Жители Зеленого Луга сообщают о том, что из водопроводных кранов в их квартирах течет грязная коричневая вода. Как объяснили «Минск-Новости» в УП «Минскводоканал», ориентировочно в 10.00 в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения в районе дома № 37 на ул. Мирошниченко произошло взмучивание в подаваемой потребителям воде. С проблемой столкнулись жители домов № 11, 27, 29, 31, 37,47 на улице Мирошниченко и дома № 20 на улице Гамарника.



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В настоящий момент совместно с представителями теплоснабжающей организации выполняется отключение технологического оборудования с целью оперативного устранения повреждения. На время восстановительных работ организован подвоз воды. Автоцистерны размещены в двух точках — на улице Мирошниченко, 27 и 47.

В «Минскводоканале» добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.