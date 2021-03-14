Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса, пытавшихся пробраться в ЕС через Украину

Источник материала: Tut.by

Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, россиянина и белоруса, пытавшихся добраться до территории Евросоюза через территорию Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Фото: Госпогранслужба Украины

Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища». Пограничники задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой — РФ.

«Мужчины имели при себе паспорта, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. Они признались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС — опять же, нелегально», — сообщили в украинской пограничной службе.

Белоруса и россиянина доставили в пограничное подразделение для проверки. В их отношении составлен протокол по статье 204−1 КоАП Украины (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).