В Минске снова течет из кранов грязная вода – что случилось

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. В минском районе Зеленый луг снова начались проблемы с качеством воды, сообщает агентство "Минск-Новости" .

С проблемой столкнулись жители домов № 11, 27, 29, 31, 37, 47 на ул. Мирошниченко и дома №20 на ул. Гамарника 20.

Жители этих домов сообщают, что из кранов течет вода темно-коричневого цвета.

Как рассказали в УП "Минскводоканал", произошло повреждение трубы холодного водоснабжения. В настоящий момент идет отключение оборудования для решения проблемы - ремонта водопровода.

В Зеленый луг организовали подвоз питьевой воды. Автоцистерны стоят на улице Мирошниченко возле домов № 27 и 47.

В "Минскводоканале" заверили жителей района, что специалисты делают все возможное для скорейшего решения проблемы.

Проблемы с водой в Минске

Это далеко не первая проблема с качеством воды в Минске за последнее время.

26 декабря 2020 года жители Советского района стали сообщать, что у них из-под кранов течет вода темно-коричневого цвета. Как позже объяснили городские власти, причина – в сбое оборудования насосной станции.

Одна из самых серьезных проблем в столице с трубопроводной водой случилась летом 2020 года. Жители микрорайонов Сухарево, Малиновка, Юго-Запад и Каменная горка жаловались на едкий запах воды из-под крана.

Как сообщили тогда в Мингорисполкоме, причина ЧП – в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. Санэпидемслужбы запретили пользоваться водой из кранов в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах. Воду подвозили в цистернах, промывали систему. При этом горожане в проблемных районах скупили бутыли с водой в ближайших продмагах, выстроились в очереди к подвозной воде.

Проблема полностью была устранена спустя через неделю после аварии. Ситуация попала на личный контроль Александра Лукашенко.