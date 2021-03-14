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Наличия ПЦР-теста недостаточно. Новые правила въезда в Турцию начнут действовать с 15 марта

14.03.2021 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Турции с 15 марта отменяют бумажную анкету для въезжающих в страну и вводят ее электронный вариант, сообщает газета «Туризм и отдых».


Фото: pixabay.com

Туристы должны максимум за 72 часа до вылета в Турцию должны зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции и заполнить онлайн-форму: контактные данные, номер паспорта, ФИО, название компании и дата прибытия — такие сведения просят вписать в форму на первой странице.

Заполненную анкету следует распечатать или скачать на смартфон, планшет или другое устройство. Ее наличие проверит сотрудник авиакомпании в аэропорту вылета, а при отсутствии этого документа откажет в посадке на борт. Ранее туристам выдавались бумажные варианты таких анкет, но теперь они не актуальны.

Мера призвана предоставить властям самую свежую информацию о здоровье пассажира. На основании данных анкеты автоматически сформируется индивидуальный код HES, посредством которого с туристом свяжутся при обнаружении его контактов с больным COVID-19.

За предоставление ложной информации туристам грозят временным запретом на въезд в Турцию.

Кроме того, для въезда в Турцию белорусам по-прежнему необходим отрицательный ПЦР-тест.

 
 
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Туристы должны максимум за 72 часа до вылета в Турцию должны зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции и заполнить онлайн-форму.
 
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