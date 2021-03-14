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Свыше половины семей в Беларуси полностью довольны жилищными условиями
14.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом свидетельствуют данные Белстата. При этом среди городских жителей таковых больше. Разная картина и в регионах. Больше довольных жилищными условиями жителей в Витебской и Гродненской областях. Чуть меньше - в Брестской области и Минске.
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Об этом свидетельствуют данные Белстата. При этом среди городских жителей таковых больше. Разная картина и в регионах. Больше довольных жилищными условиями...
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