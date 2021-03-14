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Белорусская федерация легкой атлетики впервые организовала забег, приуроченный к проводам зимы

14.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соревновательный дух сегодня царил и в минском парке Победы. Так прошел масленичный забег. Белорусская федерация легкой атлетики впервые организовала забег, приуроченный к проводам зимы, и сразу такой ажиотаж. Для людей, которые не первый год в спорте, это открытие сезона, причем праздничное. Поэтому нетрудно среди выступающих найти профессионалов. Однако на дистанции можно встретить и любителей с детьми, причем юные спортсмены бежали со своими старшими товарищами всю дистанцию.

Организаторы предлагали три дистанции на выбор: 2 км 300 метров, 5 и 10 километров. Каждый участник забега получил чип, чтобы на финише исключить спорную ситуацию. При этом каждому полагался приятный подарок и заряд энергии на грядущую неделю минимум, а то и на весь сезон.

 
 
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Соревновательный дух сегодня царил и в минском парке Победы. Так прошел масленичный забег. Белорусская федерация легкой атлетики впервые организовала забег,...
 
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