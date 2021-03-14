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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская федерация легкой атлетики впервые организовала забег, приуроченный к проводам зимы Соревновательный дух сегодня царил и в минском парке Победы. Так прошел масленичный забег. Белорусская федерация легкой атлетики впервые организовала забег,...

Соревновательный дух сегодня царил и в минском парке Победы. Так прошел масленичный забег. Белорусская федерация легкой атлетики впервые организовала забег, приуроченный к проводам зимы, и сразу такой ажиотаж. Для людей, которые не первый год в спорте, это открытие сезона, причем праздничное. Поэтому нетрудно среди выступающих найти профессионалов. Однако на дистанции можно встретить и любителей с детьми, причем юные спортсмены бежали со своими старшими товарищами всю дистанцию.Организаторы предлагали три дистанции на выбор: 2 км 300 метров, 5 и 10 километров. Каждый участник забега получил чип, чтобы на финише исключить спорную ситуацию. При этом каждому полагался приятный подарок и заряд энергии на грядущую неделю минимум, а то и на весь сезон.