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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Народными забавами в Беловежской пуще отметили Масленицу В заповеднике этот праздник имеет свои особенности. Так, Дед Мороз прощается с Матушкой Зимой, которая забирает на Южный полюс снег и морозы. На проводах побывала...

В заповеднике этот праздник имеет свои особенности. Так, Дед Мороз прощается с Матушкой Зимой, которая забирает на Южный полюс снег и морозы. На проводах побывала иС черникой, медом и белыми грибами: в поместье Деда Мороза Масленицу празднуют с особым - пущанским колоритом. К традиционным блинам подают варенье из дикоросов, собранных в лесах заповедника. И, конечно, чай на травах.Кроме масленичных угощений, гостей ждала экскурсия по поместью. И хоть новогодние праздники позади, каждый мог попросить у Деда Мороза исполнить заветное желание. По словам волшебника, в сказочном поместье для чудес ограничений нет.С Масленицей у поместья Деда Мороза связаны свои традиции. С наступлением весны здесь провожают Матушку Зиму. По легенде, именно эта сказочная героиня привозит в Беларусь снег и морозы.В далекое путешествие Матушка Зима отправляется со свитой и в карете. Это также один из обычаев поместья.Кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. По традиции - оно символично. Жители пущи верили, что вместе с чучелом исчезает все плохое, что случилось в прошлом году.Главный зимний волшебник остается в своей резиденции. Зимнюю одежду он скоро поменяет на льняной костюм и соломенную шляпу. По словам Деда Мороза, в несезон работы предстоит немало: нужно отвечать на письма и готовить подарки к следующим праздникам.