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Народными забавами в Беловежской пуще отметили Масленицу

14.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В заповеднике этот праздник  имеет свои особенности. Так, Дед Мороз прощается с Матушкой Зимой, которая забирает на Южный полюс снег и морозы. На проводах побывала и Мария Тройнич.

С черникой, медом и белыми грибами: в поместье Деда Мороза Масленицу празднуют с особым - пущанским колоритом. К традиционным блинам подают варенье из дикоросов, собранных в лесах заповедника. И, конечно, чай на травах. 

Раиса Кисляк, повар Национального парка "Беловежская пуща": "Масленица ассоциируется с солнышком. И блины ассоциируются с солнышком. Поэтому на Масленицу пекут блинчики. Когда хозяйки дома пекут блинчики по нашему рецепту, они у них такими вкусными не получаются. Потому что мы печем на свежем воздухе и всю душу вкладываем в эти блинчики!".

Кроме масленичных угощений, гостей ждала экскурсия по поместью. И хоть новогодние праздники позади, каждый мог попросить у Деда Мороза исполнить заветное желание. По словам волшебника, в сказочном поместье для чудес ограничений нет. 

С Масленицей у поместья Деда Мороза связаны свои традиции. С наступлением весны здесь провожают Матушку Зиму. По легенде, именно эта сказочная героиня привозит в Беларусь снег и морозы.

В далекое путешествие Матушка Зима отправляется со свитой и в карете. Это также один из обычаев поместья. 

Кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. По традиции - оно символично. Жители пущи верили, что вместе с чучелом исчезает все плохое, что случилось в прошлом году. 

Главный зимний волшебник остается в своей резиденции. Зимнюю одежду он скоро поменяет на льняной костюм и соломенную шляпу. По словам Деда Мороза, в несезон работы предстоит немало: нужно отвечать на письма и готовить подарки к следующим праздникам.

 
 
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В заповеднике этот праздник  имеет свои особенности. Так, Дед Мороз прощается с Матушкой Зимой, которая забирает на Южный полюс снег и морозы. На проводах побывала...
 
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