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В Минтруда рассказали о ситуации с безработицей в Беларуси

14.03.2021 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар - Sputnik. На начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных, сообщили в Минтруда.

Как информирует ведомство, месяц назад их было 8,1 тысячи. В Минтруда пояснили, что речь идет о тех гражданах трудоспособного возраста, которые стоят на учете в центре занятости населения. Те, кто в самостоятельном поиске работы, не фиксируются в данном списке.

Уровень официальной безработицы на 1 марта 2021 года составил 0,2% от экономически активного населения. За год он не изменился.

Больше всего нетрудоустроенных сейчас в Брестской области – 0,3%, что составляет 1,5 тысячи человек. Самым занятым оказался Минск – здесь без работы лишь 0,1% (около 800 человек).

Напомним, в четвертом квартале 2020 года, по данным Белстата, уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4,1% от количества рабочей силы. Если смотреть в численном выражении, безработными в четвертом квартале прошлого года было порядка 210 тысяч человек. 

Какие вакансии предлагают на рынке труда

Наниматели на 1 марта заявили о том, что у них есть в наличии чуть более 72 тысяч свободных мест для трудоустройства, большинство вакансий для рабочих – 61%.

При этом в Минске на 1 безработного приходится более 20 вакансий, меньше всего вакансий в Витебской области – 4,9.

В службы занятости страны с начала 2021 года обратилось более 17 тысяч человек, из которых более 10,5 тысячи поставлено на учет в качестве безработных.

За два месяца (январь и февраль – Sputnik) трудоустроено по стране службами занятости 11,3 тысячи человек. Почти 700 человек проходят переобучение на новые специальности, наиболее популярные на рынке труда.

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Теги: Минск
 
 
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На начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных: речь идет только про тех, кто стоит на учете в центрах занятости.
 
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