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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан
14.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Так, завтра первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет личный прием граждан в Кобринском райисполкоме.
Во вторник, 16 марта, в Полоцком райисполкоме состоится встреча с помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем.
Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык 17 марта выслушает вопросы и обращения граждан непосредственно в администрации.
А 18 марта в Круглянском райисполкоме граждан будет принимать помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.
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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет...
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