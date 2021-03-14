ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда в Минске начнется сезон аттракционов – 2021

14.03.2021 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. Сезон работы аттракционов в Минске откроется в конце апреля, сообщили в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

Однако это произойдет в том случае, если погодные условия будут благоприятствовать.

В организации отметили, что карусели работают, как правило, с середины весны и вплоть до начала осени.

Сейчас аттракционы проходят подготовку к сезону. После чего все оборудование также пройдет и техническое освидетельствование. И если будет получено одобрение Госпромнадзора, то карусели можно будет эксплуатировать.

В столице сегодня установлены и функционируют 55 аттракционов. Они расположены в парке им. Максима Горького, парке им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.

К слову, в 2021 году в парке им. Горького появится и новая карусель под названием "Лабиринт", а старые "Русские качели" демонтируют.  Они выработали свой ресурс.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас ранее установленные аттракционы проходит подготовку к сезону, в 2021 году в парках Минска появятся и новые карусели.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минтруда рассказали о ситуации с безработицей в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by