Когда в Минске начнется сезон аттракционов – 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. Сезон работы аттракционов в Минске откроется в конце апреля, сообщили в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

Однако это произойдет в том случае, если погодные условия будут благоприятствовать.

В организации отметили, что карусели работают, как правило, с середины весны и вплоть до начала осени.

Сейчас аттракционы проходят подготовку к сезону. После чего все оборудование также пройдет и техническое освидетельствование. И если будет получено одобрение Госпромнадзора, то карусели можно будет эксплуатировать.

В столице сегодня установлены и функционируют 55 аттракционов. Они расположены в парке им. Максима Горького, парке им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.

К слову, в 2021 году в парке им. Горького появится и новая карусель под названием "Лабиринт", а старые "Русские качели" демонтируют. Они выработали свой ресурс.