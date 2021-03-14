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В Браславском районе шесть дней не будут продавать алкоголь. Список дат

14.03.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславском районе шесть дней не будут продавать спиртное. Соответствующее решение принял Браславский районный исполнительный комитет, документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах
общественного питания в розлив, будет ограничена с 00.00 до 24.00:

  • 19 марта в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости»;
  • 30 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к празднику «Последний школьный звонок»;
  • 11 июня в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;
  • 1 сентября в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний;
  • 30 октября в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости»;
  • 14 ноября в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости».

 
 
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В Браславском районе шесть дней не будут продавать спиртное. Соответствующее решение принял Браславский районный исполнительный комитет.
 
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