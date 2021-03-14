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В Браславском районе шесть дней не будут продавать алкоголь. Список дат
14.03.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Браславском районе шесть дней не будут продавать спиртное. Соответствующее решение принял Браславский районный исполнительный комитет, документ
Продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах
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В Браславском районе шесть дней не будут продавать спиртное. Соответствующее решение принял Браславский районный исполнительный комитет.
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