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Но, к сожалению, все чаще спорт используют как инструмент в политике

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совсем неспортивное поведение в последние дни демонстрирует МОК Хотелось бы, чтобы соревнования всегда сопровождались исключительно позитивными эмоциями и духом настоящей спортивной борьбы. Но, к сожалению, все чаще спорт...

Хотелось бы, чтобы соревнования всегда сопровождались исключительно позитивными эмоциями и духом настоящей спортивной борьбы.Примеров в мире хватает. В последнее время и в отношении Беларуси, которая несмотря ни на что готовится к Олимпиаде в Токио. Игры все-таки должны состояться этим летом.О предстоящем большом спортивном празднике, который нам пытаются подпортить, говорили и в Раубичах. Совсем неспортивное поведение в последние дни демонстрирует МОК своим заявлением о непризнании Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета.